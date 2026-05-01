記事ポイント枯れないプリザーブドフラワーにオルゴールを組み込んだ、見て聴いて楽しめる母の日ギフト透明アクリルケースやマッチ箱型など、税込3,600円〜の個性豊かなラインナップ京都嵐山オルゴール博物館オリジナルのマッチ箱型オルゴールも展開2026年5月10日（日）の母の日に向けて、オルゴール専門店「オルゴールショップ カリヨン」が、枯れないお花とオルゴールを組み合わせたギフト商品を販売中です。プリザーブドフラワ