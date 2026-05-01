浜松市に住む60代の男性が、警察官を名乗る人物などに暗号資産約1億8000万円相当をだまし取られる事件がありました。警察によりますと、2月、浜松市中央区に住む60代の男性の自宅に、通信事業者や警察官を名乗る人物から「料金の支払いが滞っている」「あなたの個人情報が流出し犯罪に巻き込まれている」などと電話がありました。男性はその後、指示されるままにスマートフォンを契約させられた「エラーを確認するので