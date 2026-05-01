山形市内のコインランドリーに侵入し、工具を使って両替機をこじ開けて現金を盗んだ疑いで無職の男（41）が1日、警察に逮捕されました。建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕されたのは、福島市に住む41歳の無職の男です。新庄警察署の調べによりますと男はことし2月24日午前3時15分ごろ、山形市内のコインランドリーに侵入し工具を使って両替機をこじ開け、現金約15万円を盗んだ疑いです。男はその30分近く前にもコインラン