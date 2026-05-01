Prime Videoは現在、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開に合わせて、世界初配信となる劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』をはじめとする劇場版全28作品や関連作品を見放題配信中。また、最新のテレビシリーズであるシーズン31は各話テレビ放送終了後から最新話を見放題最速配信している。【写真】見たことない！街中を走った『コナン』トラック原作コミックスは全世界で累計発行部数2