1986年の福井中3殺害事件で服役した前川彰司さん（60）が再審無罪となったことを巡り、名古屋高検は1日、前川さんの公判に関わった検察官らへの聞き取りなど内部調査を実施すると明らかにした。結果を報告書にまとめ公表する。