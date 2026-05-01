自転車の走行ルールが変わり、安全対策をもっとしっかりしたいという方も多いのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのがダイソーの自転車グッズ。なんとストラップで簡単に後付けできるテールライトが330円（税込）で売られているんです！お値段以上のクオリティでおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：COBストラップライトRED価格：￥330（税込）ストラップ対応サイズ（