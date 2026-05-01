ダイソーのリカちゃんコラボグッズが文具コーナーに出現！スライダーポーチは推しのアクスタを入れると、パッケージ入りドール風になる遊び心満点のアイテム。さらにマイナンバーカードケースは個人情報を可愛く隠せる実用派で、6枚入りのコスパも魅力。懐かしさと実用性が融合した大人も楽しい注目シリーズです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：スライダーケース リカちゃん／マイナンバーカード用クリ