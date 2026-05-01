Mnetによるガールズグループデビュープロジェクト『GIRLS PLANET 2』が、2027年に公開される。また、あわせてティザー映像も公開となった。 （関連：【映像あり】ガールズグループデビュープロジェクト『GIRLS PLANET 2』ティザー） 2021年にKep1erを誕生させたオーディション番組『Girls Planet 999:少女祭典』の第2弾として展開される今回は、スケールを全世