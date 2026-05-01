ダイソーで見つけた『ペット用プッシュブラシ』は、デザイン性と実用性が魅力のケアアイテム。背面ボタンで抜け毛を簡単に押し出せる構造で、ブラッシング後の手入れの手間を軽減してくれるのが魅力。丸く加工されたブラシ先端でペットの肌にも配慮されており、日常のグルーミングを手軽に続けられる商品です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペット用プッシュブラシ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード