昨年話題になった「月刊ムー」とセリアのコラボグッズ。発売当初気になっていたものの、買い逃してしまったアイテムを発見しました！折りたたむことでコンパクトに持ち運べる、三角シルエットのタオルハンカチです。見た目のインパクトに反して、タオルハンカチとしての吸水性能も抜群。十分日常使いできる実力派です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ムー 三角ハンカチ価格：￥110（税込）サイズ（約）：一辺25cm販売シ