俳優の前田公輝さんは4月30日、自身のInstagramを更新。白衣姿のオフショットを公開しました。【写真】前田公輝の白衣姿「こんなかっこいい先生いないです（笑）」前田さんは、同日に放送されたバラエティー番組『THE突破ファイル』（日本テレビ系）内で出演した再現ドラマのオフショットを6枚投稿。院内の一室で座っている姿や、廊下を歩く姿などが写っています。医師を演じた前田さんはネイビーのスクラブと白衣を着用しており、