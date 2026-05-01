「自分自身が夢中になった経験がないのに、子どもに熱中できるものを見つけてあげられるだろうか……」子育て中にそんなジレンマを感じたことはありませんか。瀧靖之さんの著書『夢中になれる子の脳』ではQ&A方式で子どもの「夢中」を引き出す育て方を解説。今回は本書から一部を抜粋し、親子で一緒に「夢中になれる好きなこと」を見つけていくヒントをご紹介します。【画像】「家族で楽しめると思う都内の公園」ランキングい