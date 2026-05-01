ドン・キホーテは、5月20日から神奈川県横浜市都筑区に「ドン・キホーテ港北ノースポート店」をオープンする。同店は、2007年に開業したノースポート・モール内の地下1階に出店する。横浜市営地下鉄センター北駅前に立地する大型商業施設として約120のテナントが出店しており、地域最大級の集客力を誇る。同店では、以下の2つの柱を軸に、地域に根差した店づくりを行う。既存のスーパーや生活雑貨店とは一線を画し、非食品カテゴリ