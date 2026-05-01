「ミズノゴルフ淀屋橋ゲートタワー」イメージミズノは7月9日、大阪市中央区の複合ビル「淀屋橋ゲートタワー」に、「ミズノゴルフ淀屋橋ゲートタワー」を出店する。「淀屋橋ゲートタワー」は、大阪メトロ御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」に直結する、地上29階・地下2階建ての複合ビル。淀屋橋の旧拠点エリアへの出店は5年ぶりとなる。「ミズノゴルフ淀屋橋ゲートタワー」は、同ビル2階に出店し、ゴルフユーザーだけでなく、オフィス