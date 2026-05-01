日本テニス界を切り開いてきた男の名勝負がよみがえる――。WOWOWは、今季限りでの引退を発表したプロテニスプレーヤー・錦織圭選手の特別企画「錦織圭、感動をありがとう!」をWOWOWオンデマンドで配信している。錦織圭選手この企画では、当時まだ無名だった錦織選手を世界に知らしめることになった「全米オープンテニス2008」から、最後の4大大会出場となった「全豪オープンテニス2025」までのグランドスラム、さらに2度の優勝経