2026年4月に「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、自転車の交通違反に対してもいわゆる青切符が切られるようになりました。 特に追い越しは違反行為が致命的な事故につながることもあるため、細かくルールが定められています。これを機に交通規則を見直し、より安全な運転を心がけましょう。本記事では青切符の要項や、追い越し・追い抜きの新ルールについて解説します。 4月から自転車の取