【モデルプレス＝2026/05/01】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」（総合・月曜〜土曜8時ほか）に、俳優の井上祐貴が出演することが発表された。【写真】「どうする家康」では本多正純を演じた井上祐貴◆井上祐貴「風、薫る」出演決定井上が演じるのは新潟の新聞記者・横沢公輔（よこさわ・こうすけ）。何かと一ノ瀬りんのことを気に掛ける役どころだ。井上が連続テレビ小説に出演す