BABYMONSTERが、ライブ配信を通じて全世界のファンとカムバックを祝う。5月1日、所属事務所YGエンターテインメントは「BABYMONSTERは5月4日、3rdミニアルバム『CHOOM』発売記念のカムバックスペシャルライブを行う」と発表した。【写真】「最終学歴が幼稚園」発言で話題の日本人メンバー・アサライブ配信は、BABYMONSTER公式YouTube、Weverse、TikTokを通じて行われる予定で、カムバックと同時にMONSTIEZ（ファンダム名）とリアル