Googleは2025年12月に、Google検索結果の「トップニュース」に特定のサイトを優先的に表示できる新機能「Preferred Sources(優先ソース)」を発表しました。当初は一部の国と言語のみに展開されていましたが、2026年5月1日には日本語を含む世界中全ての検索に拡大したことが発表されています。Preferred Sources is now rolling out globally in all supported languages, giving you more control over what websites and news out