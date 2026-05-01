中国の中級人民法院が、労働者を解雇してAIに置き換えた企業に対し、解雇は違法であるとの判決を下しました。労働者側の弁護士は「企業はAIによる効率向上の恩恵を受けることができる一方で、それに見合った社会的責任も負わなければならない」との見解を示しました。Chinese court defends labor rights in new AI-replacement case | english.scio.gov.cnhttp://english.scio.gov.cn/m/chinavoices/2026-04/30/content_118471189