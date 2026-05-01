【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7【2次】】 予約開始：5月1日16時 2027年4月 発送予定 価格：12,100円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」の2次受注分を2027年4月に発売する。5月1日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は12,100円。 本製品は、仮面ライダ