巨人は１５勝１２敗の貯金「３」で４月を終えた。３月２７日の開幕戦から２７試合でチーム本塁打２３本はセ・リーグ最多。その内訳はダルベックがリーグ２番目に多い６本、次いでキャベッジが５本と両外国人が長打力を発揮している。さらに泉口が３本。大城、増田陸、佐々木が２本。山瀬、平山、坂本が１本となっている。昨年まで不動の４番として打線を引っ張った主砲・岡本がメジャー挑戦でブルージェイズ移籍。長打力が課題