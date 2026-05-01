ＮＨＫは１日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャスト３人を発表した。俳優・中村倫也がりん（見上）と直美（上坂）が新潟で出会う患者・柳生藤次（やぎゅう・とうじ）役で出演。井上祐貴が新潟の新聞記者・横沢公輔（よこさわ・こうすけ）役。朝ドラ初出演の甲斐翔真が、友人の見舞いに訪れた先で直美と出会う陸軍二等軍曹・小川吾郎（おがわ・