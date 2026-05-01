プロフィギュアスケーター・宇野昌磨さんがプロｅスポーツチーム「ＶＡＲＲＥＬ（バレル）」に加入することが１日に同チームの公式サイトで発表された。宇野さんは「ここが一番ゲームを楽しめる場所だから」とＶＡＲＲＥＬ「ＧＡＭＥＲ部門」への加入を決意した理由を言及。「今まで、ゲームはぼくの最大の趣味でした。ＶＡＲＲＥＬに入り、今後は趣味の領域を超えて、ゲームにガチで取り組む姿勢をみなさんに届けたい。ゲーム