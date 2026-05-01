【恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver.】 9月 発売予定 価格 通常版：11,000円 タペストリーセット豪華版：14,850円 恋恋は、フィギュア「恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver.」を9月に発売する。価格は11,000円。 本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が描