大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）を前に横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館で行われた。総見後に取材に応じた八角理事長（元横綱・北勝海）は優勝候補の一番手として横綱・豊昇龍の名前を挙げると同時に注文を付けるのも忘れなかった。「当たり前ですけど、（優勝候補は）豊昇龍でしょう。でも、投げて勝つことを捨てて、地味でもいいから寄り切って勝つことを覚えてほしいですね。馬力が