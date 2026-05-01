ＮＨＫは１日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャスト３人を発表し、俳優・甲斐翔真が朝ドラ初出演することが分かった。甲斐が演じるのは、陸軍二等軍曹。小川吾郎（おがわ・ごろう）。友人の見舞いに訪れた先で直美と出会う。同局を通じて「小川吾郎役をいただいた時、とにかく驚きました。いつも応援してくださる皆様に早く報告したく、ウズ