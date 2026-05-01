左足首の骨折から復帰したタレントの松本明子が自身のＳＮＳを更新した。松本は１日までにインスタグラムに「先週からゴゴスマ復帰させていただきました皆様暖かくおかえりと言ってくださり感謝です本日もよろしくお願いいたします〜！」とつづり、自身がレギュラーを務めるＴＢＳ系の情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）に復帰したことを報告。車いすに乗り、共演者らと笑顔を見せる写真などを公開した。