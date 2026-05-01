【新華社渭南5月1日】中国陝西省渭南市にある中国五大名山の一つ、西岳華山の麓では晩春を迎え、1万本以上のシャクヤクが風に揺れながら咲き誇り、田園風景を彩っている。観光客は花畑で写真を撮り、春のひとときを楽しんでいる。（記者/都紅剛）