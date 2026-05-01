【新華社ウルムチ5月1日】中国新疆ウイグル自治区のカザフスタン国境にあるコルガス道路口岸（通関地）は労働節（メーデー）連休（5月1〜5日）を迎え、同口岸を経由する越境観光がピークを迎えている。中国・カザフスタン間で実施されている30日間の相互ビザ免除政策を背景に、全国各地から続々と観光客が訪れている。毎日多くの国内外の旅客が、出入境ホールを経由して両国を行き来する。ここを起点に中央アジアを訪れ、異国