４月３０日、第９回デジタル中国建設サミットの会場で来場者を出迎えるロボット「福楽」。（福州＝新華社記者／常博深）【新華社福州5月1日】中国福建省福州市で4月29、30両日、第9回デジタル中国建設サミットが開かれた。400を超える企業や団体が参加し、展示品は6千点を超えた。新技術や新製品、新たな応用事例の初公開率は65％を上回った。会場では、エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）と低空経済が大きな注目を集めた