2025年7月に刊行された高鳥都氏の著書『京都撮影所案内』（立東舎）。松竹撮影所と東映京都撮影所、時代劇の二大撮影所を取材した前代未聞のビジュアルブックとして高い評価を受けている。同年11月には、ホビージャパンから原口智生氏監修の『大映特撮写真集』が刊行。妖怪、ガメラ、大魔神などの貴重なスチール満載でこちらも熱い注目を集めている。奇しくも撮影所にフォーカスした両書の刊行を記念し、必殺シリーズのインタビュ