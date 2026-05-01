雲南省紅河ハニ族イ族自治州開遠市の鳳凰湿地で咲き誇るスイレン。（動画のスクリーンショット、紅河＝新華社配信）【新華社昆明5月1日】中国雲南省紅河ハニ族イ族自治州開遠市の鳳凰湿地でこのほど、池一面のスイレンが静かに開花する様子がタイムラプス撮影され、つぼみがゆっくりと咲いていく変化が記録された。雲南省紅河ハニ族イ族自治州開遠市の鳳凰湿地で咲き誇るスイレン。（動画のスクリーンショット、紅河＝新華社配信