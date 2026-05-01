韓国発スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」が、春気分をたっぷり楽しめるポップアップストアを渋谷にオープン♡桜とピンクをテーマにした幻想的な空間で、スキンケア体験から限定ドリンクまで楽しめる贅沢なイベントが開催されます。ここでしか出会えない限定セットや新商品の先行体験など、心ときめくコンテンツが満載。美しさと癒しを同時に叶える、特別なひとときを過ごしてみませんか♪ 桜空間で楽