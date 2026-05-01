山梨県警が直接飼育する３頭の「直轄警察犬」のうち、雌のジャーマンシェパード「キューラ号」（９歳）が、高齢を理由に今年３月末に引退した。２０１８年から犯罪捜査や行方不明者の捜索などで活躍をし、出動回数は約３５０回に上るが、人間で言えば、すでに７０歳ほどの「おばあちゃん」。２４日には、これまでの功績をたたえられ、県警本部長から表彰状が贈られた。「数多くの実績をあげて、県民の安全、安心を実現するため