左アキレス腱（けん）断裂からの復帰を目指す阪神・石井大智投手（２８）が１日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」屋内練習場で、本格的なキャッチボールを再開。リハビリを開始した２月２７日以来、約２カ月ぶりに取材対応し、現在の心境を語った。約３０メートルの距離で、トレーナー相手にキャッチボール。「軽くはずっとやってたんですけど、本格的には今日が初めて。まだ過度に体重はかけられないですけど、今