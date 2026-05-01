俳優堺雅人（52）主演のTBS系日曜劇場「VIVANT」公式SNSに3日連続で新たなイラストがアップされた。番組公式X、インスタグラム、TikTok（ティックトック）に1日、投稿されたのは、ひげをたくわえた白髪の男性が両腕を上げている画像。衣服の胸部にはダイナマイトのようなものがついている。23年放送の「VIVANT」最終話で命を落としたように見えたベキ（役所広司）をほうふつとさせる風貌（ふうぼう）に「ベキは絶対に生きてるよね