非常に高いレベルにあるヒョンデの水素技術ヒョンデモビリティジャパンは2026年4月8日、新型水素電気自動車（FCEV）「NEXO（ネッソ）」を発売しました。環境性能と実用性を高いレベルで両立した次世代ミドルSUVとして、日本における水素モビリティの新たな選択肢となる一台です。【画像】超カッコいい！ これが“ハリアー”サイズのクーペSUV「新型ネッソ」です！ 画像で見る（30枚以上）ヒョンデの燃料電池車開発の歴史は意