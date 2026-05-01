米国でケータハム「セブン」に12台の限定車「セブン・マイアミ・スペシャル・エディション」発表！英国ケータハム・カーズは、モータースポーツが開催される米国マイアミにて、新たな限定モデル「セブン・マイアミ・スペシャル・エディション」を公開しました。製造されるのはわずか12台のみとなっており、そのうちの10台は米国内のケータハム正規販売店を通じて販売される予定です。【画像】約220キロ出る！ めちゃ速い「2人