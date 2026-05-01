かわにしなつきが、新曲「一番星」を本日5月1日に配信リリースした。 （関連：MON7A、“本当の自分”で届けた深い愛情SEKAI NO OWARIらのカバーから未発表曲まで披露した初ライブハウスツアー） 本楽曲は、MBS『よんチャンTV』内で放送中のコーナー『よんチャン登山部』のテーマソングとして書き下ろされた、軽快なピアノサウンドとかわにしの爽やかなボーカルが融合した心踊る