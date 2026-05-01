JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイブルー）」は、6月3日（水）にシングル「景色」をリリース予定。JI BLUEはサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めており、本楽曲は世界一を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっている。そんな「景色」のMV先行上映イベントが、4月30日（木）に都内某所の映画館で開催。メンバーたちが客席後