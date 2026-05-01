＜メキシコ・リビエラマヤオープン初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞今季初のトップ10発進どころか、首位と2打差の4位スタートを切った。原英莉花が6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。暑さに疲れた表情を見せながら、充実感も漂わせた。〈連続写真〉進化した原英莉花のスイング…どこが変わった？「まずは自分のショットをどこに置くかを意識しながらラウンドしていました。そのなかでいいセ