グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット・JI BLUEが4月30日、都内で行われたJI BLUE SINGLE「景色」MV先行上映イベントに登壇。メンバーがサッカー経験をアピールし合った。【写真】エアーシュートを繰り広げたJI BLUEJI BLUEのメンバーは、大半がサッカー経験者。その中でも、河野純喜は「小1から14年間ぐらいやっていて、高校では選手権に出させていただきました。この