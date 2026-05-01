AKB48の花田藍衣（20）が活動を休止することが1日、グループの公式サイトで発表された。【全身ショット】美脚！華やか衣装で登場した千葉恵里＆花田藍衣サイトでは「AKB48メンバー花田藍衣ですが、体調不良のため本日5月1日（金）よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と発表した。活動休止に伴い、5日の【柱の会】AKBくじ「2026 Springキャンペーン」「柱の会限定AKB48劇場開催ファンイベ