俳優の甲斐翔真が、2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』に出演することが発表された。甲斐は本作が朝ドラ初出演となり、陸軍二等軍曹・小川吾郎役を演じる。豪快さと純朴さを併せ持つ人物として、物語に新たな風を吹き込む。【写真】新たな相関図を公開新キャストが続々合流！甲斐が演じる小川は、陸軍の軍人で、友人の見舞いに訪れた先で直美と出会うキャラクターだ。一見堅苦しい印象を持ちながらも、愛情深く真っ直ぐ