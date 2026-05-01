声優・俳優の山路和弘、朴璐美（ぱく・ろみ）夫妻が1日、Xを更新し「2026年5月1日山路和弘、朴璐美とで新しく会社を設立しました」と株式会社SViL(スヴィル)設立を発表した。山路はコメントを発表し「古巣の劇団事務所を離れフリーで活動、アレやこれやで3年半。ちょいと会社を始めよう。ついては名前を『SViL』(スヴィル)にしよう」と報告。「恥ずかしながら今更の、七十路男と細君が、手に手をとって揃い踏み。あ