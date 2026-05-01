1日午前4時5分ごろ、埼玉県草加市青柳7丁目の無職染谷勲さん（83）方で「建物から火が出ている」と近隣住民から119番があった。草加署によると、木造2階建て住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった。染谷さんは80代の妻と40代息子の3人暮らし。染谷さんと連絡が取れておらず、署は身元の確認を進めるとともに、出火原因を調べる。現場は東武伊勢崎線新田駅から東約2.5キロの住宅街。