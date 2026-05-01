漫才コンビ「アイラブ地球」コウノ・オブ・ザ・イヤー（39）が1日、MBSラジオ「こんちわコンちゃんお昼ですょ！」に出演し、これから芸人を志望する人たちに「お勧めしません」と警告した。コウノは芸歴19年目で、それまでのコンビ解散を経て、アイラブ地球を2025年11月に結成した。番組パーソナリティーのコンちゃんこと近藤光史（78）から「コウノ・オブ・ザ…？なんで、そんな分かりにくい名前してるんや？覚えられへんわ」