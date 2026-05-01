米女子ゴルフツアーの「リビエラマヤ・オープン」初日（３０日＝日本時間１日、メキシコ・プラヤデルカマレオンＧＣ＝パー７２）、原英莉花（２７＝ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）と桜井心那（２２＝王子ホールディングス）が６８で首位と２打差の４位とし、渋野日向子（２７＝サントリー）は７６、４オーバーの９７位と出遅れた。今大会後には第１回のリシャッフル（優先出場順位の見直し）が行われる。それ