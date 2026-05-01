U-NEXTは、映画『テッド』で世界を席巻した、セス・マクファーレンによるコメディドラマ『テッド ザ・シリーズ』のシリーズ2全8話の見放題独占配信を開始した。これにあわせ、日本語吹替版を担当している神谷浩史、河西健吾、上坂すみれが、ドラマ版『テッド』の魅力や収録裏話、自身の学生時代について語るインタビュー映像が公開となった。セス・マクファーレンによるコメディドラマ『テッド ザ・シリーズ2』全8話がU-NEXTで配信